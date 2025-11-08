Un micro que regresaba de un viaje de egresados fue atacado en la noche del jueves sobre la Ruta 11, a la altura del acceso a Pinamar. Según relataron los pasajeros, delincuentes arrojaron piedras contra el vehículo y colocaron maderas sobre la calzada para intentar que el chofer se detuviera.

De acuerdo a lo que informó el medio local FM La Marea, el episodio ocurrió a unos 100 metros del ingreso a la ciudad balnearia. A pesar del susto, el conductor logró maniobrar a tiempo, esquivar los obstáculos y escapar del lugar sin detener la marcha, evitando así un desenlace que pudo haber sido trágico.

Afortunadamente, ningún estudiante ni miembro del personal resultó herido. Tras el hecho, se radicó la denuncia correspondiente y se espera que las autoridades refuercen los controles en el tramo, donde vecinos y automovilistas vienen alertando sobre ataques similares, especialmente en horarios nocturnos.

