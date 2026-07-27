La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá este lunes a las 11.00 a su Conducción Nacional y podría definir una nueva medida de fuerza de alcance nacional para la primera semana de agosto, en medio del creciente conflicto con el Gobierno de Javier Milei por salarios, despidos y el ajuste en el sector público.

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El encuentro se realizará en el Hotel Quagliaro, sede del sindicato ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, donde los dirigentes analizarán la situación de los trabajadores estatales y la continuidad del plan de lucha.

"En el sector público no se soporta más ajuste. En este momento, más de la mitad de los salarios se destinan a cubrir el costo de las tarifas de servicios y de los alquileres", afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

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El dirigente también cuestionó las negociaciones salariales del sector y apuntó contra el otro gremio estatal. "En los últimos dos años y medio el poder adquisitivo de los estatales ha sido destruido con el aval de UPCN. Tenemos que romper ese pacto para la entrega de todos nuestros derechos y la única manera de poder hacerlo es con huelga y movilización", sostuvo.

Desde ATE señalaron que uno de los principales motivos del conflicto es el deterioro salarial. Según el sindicato, en lo que va de 2026 los trabajadores de la Administración Pública Nacional acumularon aumentos del 12,9% hasta junio, mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 16,9%. Además, aseguran que desde la asunción de Milei el poder adquisitivo de los estatales nacionales cayó un 44%.

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El gremio también debatirá la continuidad de los despidos en el Estado y el proceso de desmantelamiento de organismos y empresas públicas, al considerar que esas políticas afectan la prestación de servicios esenciales.

Otro de los temas que estará sobre la mesa será el proyecto del Gobierno para flexibilizar las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. En ese marco, ATE expresó su preocupación por el presunto intento de venta de terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas en Ushuaia y advirtió sobre el impacto que podría tener una eventual modificación de la Ley de Tierras Rurales.

Más allá de la decisión que adopte este lunes la conducción nacional, el sindicato ya tiene prevista una Jornada Nacional de Lucha con movilización para el próximo 7 de agosto, en el marco de la marcha de San Cayetano bajo la consigna de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".