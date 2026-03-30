El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) confirmó que sufrió un hackeo cibernético en las últimas horas que “implica a los padrones de afiliación, sin vulneración de los datos personales sensibles ni afecta el normal funcionamiento de los sistemas”.

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“La obra social ya ha iniciado las denuncias penales y otras acciones legales correspondientes ante la Comisión del ciberdelito para prevenir con ello cualquier otro intento de estafa, lo que implica colaborar con las autoridades competentes para detener estas prácticas”, se indicó.

⚠️¡Atención afiliados y afiliadas!



👉🏼Comunicado importante de IOMA. Alerta por la filtración de padrones de afiliación y medidas de seguridad adoptadas.



Más información en nuestra Página Web: https://t.co/hbZEv4cW0R@homerogiles pic.twitter.com/G6CV716D4g — IOMA (@IOMAgba) March 30, 2026

Según se indicó, la alerta surgió cuando esta amenaza de ataque cibernético fue publicada por la firma Chronus Team, un grupo con antecedentes en México y América Latina, que fue vinculado a filtraciones de datos de organismos públicos. Ante lo cual, la obra social tomó la medida de resguardo de los datos afiliatorios.

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En el listado, además del organismo bonaerense, están el Ministerio de Seguridad de Salta, la obra social OSEP de Mendoza (Obra Social de Empleados Públicos), Suprema Corte de Justicia, Gabinete de Ministros, Ministerio de Salud, entre otros. “Esta megafiltración es una de las que vienen en Argentina”, dice la amenaza de este grupo.

Amenaza surgida por Chronus Team

“Es importante saber por parte de las personas afiliadas que la obra social nunca solicita información personal, claves, contraseñas, códigos de verificación, ni datos sensibles por teléfono, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales. Existen falsos gestores que pueden contactarte con el fin de “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos” para realizar traspasos fraudulentos o vaciar cuentas bancarias, por lo que compartimos el procedimiento recomendado ante cualquier acción o intento de contacto sospechoso”, señala el comunicado de la obra social.

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Los consejos que emitió IOMA son:

No respondás ni hagas clic en ningún enlace.

Bloqueá al remitente o número sospechoso.

Denunciá el intento a través de los canales oficiales de IOMA habilitados.

No compartas claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tu Clave Fiscal o claves bancarias.

La Clave Fiscal (ARCA) y las claves bancarias son personales y no deben compartirse bajo ninguna circunstancia, incluso si la persona que llama o envía el mensaje afirma ser de IOMA o de una entidad asociada.

Cambiá contraseñas si sospechás que pudieron haber sido comprometidas y mantené actualizadas las medidas de seguridad de tus cuentas.

Para verificar información, presentar consultas o reportar incidentes, utilizá únicamente los canales oficiales de IOMA.

Verificá que cualquier comunicación provenga de direcciones de correo o números oficiales de IOMA o de las plataformas institucionales. Si tenés dudas sobre la autenticidad, contactá primero por los canales oficiales antes de compartir información.

No respondas a mensajes que soliciten actualizar datos o credenciales de forma inmediata, en especial si te presionan por teléfono o en redes sociales.