La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que retirará del mercado una serie de lotes de fórmulas de leche para bebés.

De acuerdo a lo indicado por el organismo, los expertos decidieron sacar de manera preventiva varios lotes de dos fórmulas de leche infantil de la marca Nestlé.

Según el comunicado, la medida fue tomada luego de que los especialistas detectaran la presencia de la toxina Cereulida, la cual es producida por la bacteria Bacillus cereus, la cual puede poner en riesgo la salud de los bebés que consuman los productos en cuestión.

La resolución afecta tanto a productos elaborados en Argentina como a un lote importado desde Suiza. En detalle, las fórmulas en polvo para bebés que serán retiradas del mercado corresponden a la línea Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO y al alimento especial Nestlé Alfamino.

Tras conocerse la decisión por parte de Anmat de retirar los productos ya mencionados, desde Nestlé Argentina se explicó que las alarmas se encendieron luego de detectar que una de las materias primas utilizadas para la elaboración de leches de fórmula para bebés podría estar contaminada con la toxina en cuestión. Ante esto, se dio aviso al organismo sanitario para que intervenga en la situación.

Qué es la bacteria Bacillus cereus y qué provoca

La bacteria Bacillus cereus es común tanto en el suelo como en el agua y es capaz de formar esporas que resisten incluso en condiciones extremas.

Además, esta bacteria puede producir toxinas como la Cereulida, la cual puede generar cuadros de intoxicación alimentaria. Entre los sintomas que puede provocar esta toxina en los niños se encuentra: Náuseas y vómitos, Diarrea, Dolor abdominal y Fiebre.