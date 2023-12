Frente a las marchas previstas por organizaciones sociales para este miércoles desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, el Gobierno nacional anunció este martes que cumplirá con lo delimitado por el protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que prioriza la liberación de vías de circulación.

Esta medida se suma al anuncio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien este lunes a través de un mensaje grabado, adelantó que habrá quita de planes sociales para todos aquellos que corten las calles y que avanzará en la eliminación de los intermediarios para el cobro de estas asistencias estatales.

En ese marco, el vocero Manuel Adorni anunció hoy que la gestión de Javier Milei solicitó que los beneficiarios de programas de ayuda social denuncien si se sienten amenazados por las organizaciones intermediarias. Y en ese sentido, adelantó que pondrán a disposición una línea telefónica destinada a “terminar con el negocio de la pobreza”.

🚨 Piden que los beneficiarios no se dejen intimidar

El vocero presidencial advirtió desde Casa Rosada que “la decisión está tomada y es hacer cumplir la ley” en relación al protocolo de orden público que será implementado desde mañana miércoles por primera vez durante la movilización prevista por la Unidad Piquetera. Y pidió a los beneficiarios de planes que no se dejen intimidar por los “punteros”.

“Entendemos que los argentinos venimos de una lógica de 20 años y un poquito más también de habernos acostumbrado a que las calles no eran nuestras. Efectivamente no queremos que se corte la circulación en la República Argentina. La libre circulación debe estar garantizada”, anticipó Adorni en su habitual conferencia de prensa.

“En virtud de esta situación queremos reiterar que quien corte mañana la circulación dejará de percibir su plan social. No sólo se le va a quitar el plan a los que las fuerzas de seguridad detengan en virtud del incumplimiento de la ley, sino a todos aquellos que se los identifique mientras se cortan las vías de circulación”, alertó el funcionario ante los periodistas.

Puede interesarte

📞 Cómo denunciar si amenazan con quitar el plan social

En este contexto, Adorni aclaró: “Queremos llevarles tranquilidad a todos aquellos que reciben un plan social o algún beneficio. No sólo suspenderemos el control de presencialidad que dan las organizaciones sociales, sino que además va a estar abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero político”.

“Si alguien les instiga con que si van a la marcha no se les va a quitar el plan, o por la negativa, que si van la marcha les van a quitar el plan, no les crean: Llamen al 134 y hagan la denuncia que nosotros tenemos un equipo preparado para tomar cada uno de los casos y actuar en consecuencia”, señaló Adorni durante la rueda de prensa.

Siguiendo esa línea, el vocero del gobierno nacional insistió: “Si no van a la marcha, no se les va a cortar el plan. Quédense en sus casas y si van a marchar, que es por supuesto un derecho constitucional el de manifestarse, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Repito, línea 134 para todos aquellos beneficiarios de planes sociales que estén siendo o que sean amenazados a ir a la marcha en virtud de que no pierdan, no se les quite el plan social. La decisión es concreta, queremos por supuesto que aquel que reciba la ayuda porque lo necesita lo siga haciendo, la siga recibiendo”, añadió.

¿Te amenazaron con quitarte el plan? Contanos tu caso

LaNoticia1.com puso a disposición una línea directa de WhatsApp para todos aquellos lectores que son beneficiarios de programas sociales y fueron víctimas de una situación de amenaza o extorsión. Quienes deseen hacerlo, pueden contar su experiencia comunicándose a través de un mensaje de texto al siguiente número: 3329 626823.

Puede interesarte

🗣 "El negocio de la pobreza se terminó en Argentina"

Durante su presentación ante los periodistas, Adorni lanzó una de las frases más fuertes del día: “No estamos dispuestos a que el puntero, el intermediario, el dueño de la organización o quien sea en el medio haga un negocio propio o le quite parte del beneficio al que más lo necesita. El negocio de la pobreza o con los pobres se terminó en la República Argentina”.

Finalmente, el funcionario clamó por una “jornada de paz“ para este miércoles. “En virtud de esto, esperamos todos mañana tener una jornada en absoluta paz, entendiendo que la Argentina tiene que encaminarse a acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley”, concluyó Adorni.

Cabe subrayar que ayer lunes, la ministra Pettovello también buscó llevar “tranquilidad” a los beneficiarios de los planes sociales. “Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con amenaza de dar de baja el plan”, les dijo. Y completó sosteniendo que “por esta razón suspenderemos el control de presencialidad que dan las organizaciones sociales”.

👉 Cuáles son las organizaciones sociales con más beneficiarios

Actualmente, las organizaciones con más beneficiarios de planes sociales son el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (alineadas con el kirchnerismo) y el Polo Obrero y Barrios de Pie-Libres del Sur (no kirchneristas), que este lunes, tras conocerse los dichos de Pettovello, rechazaron las medidas.



Vale recordar que el año pasado, el referente del Polo Obrero, reconoció que la agrupación le quita el 2% del plan Potenciar Trabajo a los beneficiarios. En aquella oportunidad, el dirigente piquetero aseguró que esa quita en los haberes que reciben las personas más vulnerables es “un aporte voluntario de los ingresos votado en las asambleas”.