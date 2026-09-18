Hasta mediados de octubre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y las empresas concesionarias de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) acordaron mantener suspendida la aplicación del nuevo valor de la tarifa básica del servicio.

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La medida alcanza al semestre que comenzó el 16 de julio y establece que la suspensión se extenderá hasta el 14 de octubre de 2026. En la segunda parte del año, de acuerdo a lo que estaba previsto, la tarifa debería subir un 17%,

La decisión fue formalizada por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante una resolución número 295 publicada este viernes en el Boletín Oficial. Allí se expone, además, el acta acuerdo firmada entre la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular y los representantes de las empresas concesionarias.

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Según el documento, actualmente correspondería proceder a la determinación de la Tarifa Básica a ser aplicada para el siguiente período semestral que asciende a la suma de $114.105,99. Allí aclararon que es “voluntad de las partes aplazar transitoriamente la aplicación de la nueva Tarifa Básica, a los efectos de evitar un impacto negativo en los usuarios ante la actual situación de ajuste general por el que transita la economía del país y, en particular, la provincia”.

La tarifa básica corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y, de acuerdo con el esquema establecido por la Provincia, se calcula en función del salario básico de los trabajadores del sector. La normativa dispone que el valor debe actualizarse semestralmente de acuerdo con la variación de ese salario.

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La última actualización había sido establecida a fines de 2025 y fijó, desde el 16 de enero de 2026, una tarifa básica de $97.057,65, IVA incluido. Para el semestre iniciado el 16 de julio, las empresas concesionarias habían solicitado elevar la tarifa básica, pero ese se ve frenado por el acuerdo. El costo actual para las motos es de $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.