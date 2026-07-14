El gobierno bonaerense dispuso una prórroga de 60 días corridos para todas las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en la Provincia cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

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En cada caso, la extensión del plazo será tomando como inicio la fecha de vencimiento. La decisión fue adoptada en el marco de la implementación del nuevo sistema para el otorgamiento de las licencias para clases profesionales de carácter Interjurisdiccional, derivado de la delegación de facultades de la Nación a las provincias.

El objetivo del acuerdo, firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte de la PBA, es brindar mayor previsibilidad a los conductores profesionales y garantizar la continuidad de su actividad laboral durante esta etapa inicial de implementación.

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El nuevo sistema de licencias de conducir profesionales ya entró en vigencia, el cual establece una diferenciación entre quienes desarrollen actividad jurisdiccional, es decir dentro del territorio bonaerense, y aquellos que realicen actividad interjurisdiccional, con alcance nacional e internacional.

En ese sentido, quienes desarrollen actividades exclusivamente dentro de la Provincia continuarán gestionando sus licencias bajo jurisdicción bonaerense, mientras que aquellos que realicen transporte entre provincias o hacia otros países deberán cumplir con los requisitos establecidos para la licencia profesional interjurisdiccional.

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Para estos últimos casos, las evaluaciones serán realizadas por prestadores externos registrados y habilitados por la ANSV que estén domiciliados en la provincia de Buenos Aires, quienes llevarán adelante los exámenes psicofísicos, las capacitaciones y las evaluaciones teóricas y prácticas correspondientes con mayores requisitos que los vigentes hasta ahora.

Asimismo, las licencias continuarán iniciando y finalizando su trámite de manera presencial en los Centros Emisores de Licencias (CELs), manteniéndose las vigencias actuales según edad y clase, junto con la emisión de las boletas correspondientes.