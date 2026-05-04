La suba en los montos de las infracciones de tránsito se explica por el aumento del litro de nafta Premium —referencia tomada en la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata— que establece el valor de la Unidad Fija (UF), parámetro utilizado para calcular dichas sanciones en la provincia de Buenos Aires.

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En concreto, la UF pasó de $1.896 a $2.215 para el nuevo período bimestral, un 16,8%. Como consecuencia, las infracciones más graves podrán superar los $2,2 millones.

Según lo dispuesto por el Gobierno bonaerense, la nueva actualización en el valor de las multas de tránsito comenzó a regir este mes de mayo y se extiende hasta junio.

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Los nuevos valores de las multas

Con la actualización vigente, las sanciones quedan establecidas de la siguiente manera:

• Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000. (entre 150 y 1.000 UF)

• Sin casco o sin cinturón de seguridad: entre $110.750 y $221.500. (entre 50 y 100 UF)

• Cruzar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000. (entre 300 y 1.000 UF)

• Mal estacionamiento: entre $110.750 y $221.500. (entre 50 y 100 UF)

• Negarse al test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000. (entre 500 y 1.200 UF).

• Circular con la VTV vencida: entre $664.500 y $2.215.000. (entre 300 y 1.000 UF)

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