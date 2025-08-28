Como resultado de un trabajo conjunto entre el Banco Nación y ANSES, los jubilados y pensionados de todo el país que perciban sus haberes en la entidad recibirán, a partir del 1° de septiembre, beneficios exclusivos para mejorar sus ingresos y la capacidad de compra en los principales supermercados.

Remuneración de cuentas: sin necesidad de hacer trámites, desde la fecha señalada el saldo de las cuentas comenzará a generar rendimientos que se acreditarán día a día a una tasa del 32% (TNA) hasta un tope de saldo de $ 500.000. Esta medida busca brindar una alternativa sencilla y segura para que los beneficiarios obtengan un rendimiento adicional por el dinero depositado.

Reintegro en supermercados: También accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5%. La promoción estará vigente de lunes a viernes, hasta el 30 de septiembre, y tendrá un tope de reintegro de hasta $ 5.000 por usuario por semana, sobre las compras abonadas con las tarjetas de débito Mastercard y crédito Visa y Mastercard de la entidad a través de “BNA+ MODO”.

Además, se acumula con las promociones vigentes y estará disponible en las principales cadenas de supermercados del país adheridas (Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea).

Es importante destacar que es necesario tener la aplicación "BNA+" para acceder a los descuentos y ver la acreditación diaria de los saldos remunerados, las promociones de Semana Nación y otros beneficios.

Contar con esta aplicación es un trámite simple, ágil y seguro que se realiza a través del celular solamente con el DNI. Para aprender a utilizarla con simuladores y descargarla ingresar a https://www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS

De esta manera, el Banco Nación impulsa el acompañamiento hacia los adultos mayores, ofreciendo herramientas que mejoran su bienestar económico y fortalecen su capacidad de consumo.