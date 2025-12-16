Con el inicio del verano, miles de turistas se movilizan ante la gran variedad de destinos turísticos para visitar y vacacionar en la provincia como el mar, playa, lagunas y sierras. Para ello, muchas familias acceden al merecido descanso mediante el alquiler temporario de inmuebles dispuestos para estos fines.

Sin embargo, cada temporada se reportan más casos de estafas, que se concretan —mayormente— a través de publicaciones de ofertas en redes sociales.

Por este motivo, desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) alertan y advierten a la población sobre la “proliferación de estafas inmobiliarias que, con la ayuda de las nuevas tecnologías, se concretan dejando a miles de familias con frustración y perjuicios económicos”.

Luis Colao, presidente de Martilleros BA, explicó que “todos los veranos aparecen casos de familias que fueron víctimas de fraudes al alquilar por redes sociales sin conocer a la persona o supuesta inmobiliaria que ofrece el bien inmueble."

En ese sentido, señaló que “se presentan casos donde se promocionan propiedades que directamente no existen o que no coinciden con lo que realmente se ofreció en los anuncios y publicaciones”.

"En algunos casos, la estafa se perpetra mediante la utilización de fotos de inmuebles inexistentes o que no están destinados para ese fin. En otros casos, con inmuebles que se encuentran comercializados en forma oficial, pero los delincuentes los reutilizan en perfiles falsos o apócrifos de redes sociales; con un número de WhatsApp logran consumar la estafa a los futuros veraneantes”, detalló.

Asimismo dijo que “el anzuelo perfecto para los turistas desprevenidos, que quedan vulnerables a los engaños” son “inmuebles atractivos, precios tentadores, pocas exigencias y contratación inmediata".

"Todos los días aparecen nuevas variantes y ardides, perfeccionados incluso mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) y complejas metodologías de engaño, que terminan por embaucar a miles de turistas que, con un solo clic, se convierten en víctimas con pérdidas económicas y vacaciones frustradas”, detalló Colao.

Por ese motivo, el presidente de Martilleros BA subrayó la “importancia de realizar la contratación de inmuebles a través de una inmobiliaria habilitada y con un profesional matriculado. Esto no solo elimina la posibilidad de caer en alguna de las estafas o engaños habituales por parte de anónimos, sino también de padecer mala praxis por la intervención de personal no preparado o con conocimientos precarios que terminan generando conflictos y desavenencias. Un martillero matriculado brinda seguridad jurídica, conocimientos en la materia, identidad fehaciente y, sobre todo, cuenta con un Colegio Profesional que respalda, regula y controla su actividad”.

Por último, Colao recomendó “verificar antes de dejar una seña o reserva quién está interviniendo u ofreciendo el inmueble. Si interviene una inmobiliaria, constatar que el profesional esté debidamente matriculado". Ello puede verificarse en las páginas oficiales del Colegio provincial (www.martillerosba.org.ar) o en los sitios web de los Colegios departamentales, donde existe un registro oficial o padrón de colegiados autorizados para ejercer. Con solo ingresar el nombre y apellido, se puede confirmar si el profesional se encuentra debidamente habilitado.