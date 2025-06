Durante la mañana de este domingo (29 de junio), individuos vandalizaron el auto del concejal de La Libertad Avanza en San Pedro, Mauro de Rosa, que además oficia de taxista. "Mi coche estaba afuera de mi domicilio y miren con lo que me encontré", contó.

El vehículo estaba estacionado fuera de la vivienda, ubicada en Boulevard Moreno al 270, y De Rosa relató que, tras volver de una caminata, encontró varios vidrios rotos y una goma reventada. En el baúl del automóvil quedaron rastros de sangre, por lo que es probable que quienes causaron el daño se hayan cortado con los vidrios.

El hecho ocurre sólo tres días más tarde de la polémica que desencadenó un proyecto presentado por el edil opositor contra la utilización de la pirotecnia en la final de La Liga Deportiva Sampedrina que disputaron Independencia y Paraná, en el Estadio Municipal.

"Durante dicho evento se escucharon múltiples y repetidas explosiones propias del uso de fuegos artificiales y bombas de estruendo, antes, durante y después del encuentro, en clara violación a lo dispuesto en el Artículo 1º de la Ordenanza N° 6212", enuncia un pasaje del pedido de informe.

En ese contexto, los concejales solicitaron que el Municipio informe si la organización del evento gestionó algún tipo de permiso especial para utilizar pirotecnia, si hubo intervención de inspectores municipales o fuerzas de seguridad, y en ese caso, si se labraron actas o se iniciaron procedimientos sancionatorios.

También solicita saber si la Secretaría de Seguridad hizo controles en los accesos al estadio para impedir el ingreso de elementos prohibidos. Los ediles apuntan, además, a la subsecretaria de Género, Laura Monfasani, que es secretaria de la Liga Deportiva Sampedrina.

Pablo Vigne, prosecretario de la Liga Deportiva Sampedrina, se hizo presente en la sesión del Concejo Deliberante en la que el oficialismo rechazó el pedido de informe elevado por LLA sobre el uso de pirotecnia. Vigne calificó de "payaso" a De Rosa y aseguró que fue el concejal quien "organizó la compra de las bombas".

En cuanto al ataque, el elemento que utilizaron los individuos aún no fue identificado, pero se sospecha que podrían ser disparos de arma de fuego. “Lamentablemente esto funciona así. No voy a poder laburar hasta que no consiga comprar los vidrios. Ya no podemos estacionar los coches ni afuera de las casas”, expresó De Rosa.