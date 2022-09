"Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández", lanzó Hebe de Bonafini a través de un comunicado.

"Y ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la ex presidenta", completó.

La titular de Abuelas responsabilizó al Ministro de Seguridad por lo sucedido en las afueras de la casa de la Vicepresidenta, donde un sujeto le gatilló a la ex mandataria, que debía estar custodiada por fuerzas federales.