Un hombre de 54 años fue detenido en Avellaneda acusado de atropellar, matar y abandonar a un motociclista tras un siniestro vial ocurrido en el Puente Pueyrredón, en el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de junio, cuando la víctima, de 41 años, circulaba en una Corven Triax 250 rumbo a la provincia de Buenos Aires. Según la investigación, fue embestida desde atrás por un Volkswagen Gol gris, cuyo conductor escapó sin asistirla.

Personal de la Policía de la Ciudad y del SAME acudió al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento del motociclista debido a la gravedad de las lesiones.

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La investigación, impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35, permitió reconstruir el recorrido del vehículo mediante el análisis de las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron que el automovilista huyó por una de las bajadas del Puente Pueyrredón hacia Avellaneda.

Con esa información, los investigadores identificaron el automóvil y a su conductor. La Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio, ubicado en Avellaneda, donde efectivos de la Policía de la Ciudad, con colaboración de la DDI Avellaneda de la Policía Bonaerense, encontraron el vehículo en el estacionamiento del edificio.

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De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario Clarín, el Volkswagen Gol presentaba marcas compatibles con el impacto en el capot, por lo que fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes.

El juez interviniente ordenó la detención del acusado, quien quedó imputado por homicidio culposo agravado por abandono de persona, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.