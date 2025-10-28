Atropelló y arrastró en el capó a otro automovilista en Hurlingham: @ANSV_Ar pidió la suspensión de la conductora pic.twitter.com/NFAN8voO69 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 28, 2025

Luego de la viralización en las últimas horas de un video en el que una mujer arrastra varios metros a un hombre sobre el capó de su vehículo en las calles de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró identificar a la conductora y solicitó la inhabilitación inmediata de su Licencia Nacional de Conducir.

El hecho ocurrió tras un siniestro vial y una discusión por el intercambio de documentación entre las partes. El joven agredido, de 19 años, se trasladaba con su hermana al momento del incidente.

Ahora, la mujer de 35 años, deberá ser notificada por las autoridades de la jurisdicción correspondiente que emitió su licencia para realizar los exámenes psicofísicos y de evaluación que determinen si está en condiciones de volver a conducir en la vía pública.

“Este tipo de medidas de la ANSV buscan sancionar a quienes detrás de un volante limitan las libertades y amenazan la integridad física de quienes respetan las normas de tránsito”, señalaron desde el organismo.

Según el relato de los vecinos, una mujer que manejaba un Volkswagen T-Cross impactó por detrás del vehículo detenido. Tras descender, la conductora intentó evitar el accionar policial y propuso “arreglar el choque” sin intervención de las autoridades.

Cuando el hombre se negó y pidió los papeles del seguro, la mujer subió a la camioneta, puso primera y lo embistió nuevamente. El conductor, en un intento desesperado por no caer bajo las ruedas, se sujetó del capó y luego del portaequipaje del techo, mientras el vehículo aceleraba en contramano a lo largo del kilómetro 18 de Vergara, publicó el medio Oeste Noticias.

La secuencia se prolongó por varias cuadras y fue captada por las cámaras municipales. Finalmente otro auto logró cruzarle el paso, forzó la detención del rodado y permitiendo que el hombre fuese auxiliado. El mismo presentó golpes leves. La conductora, quién se desplazaba junto a una criatura, fue demorada hasta la llegada de la Policía.

La investigación quedó en manos de la comisaría 1ª de Hurlingham, con intervención de la Fiscalía de turno.