Los viajes hacia la Costa Atlántica bonaerense comenzarán a cambiar en los próximos meses. La empresa estatal AUBASA confirmó la implementación del sistema de peajes sin barreras conocido como Free Flow, una tecnología que permitirá a los conductores atravesar los puntos de cobro sin detenerse ni disminuir la velocidad.

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La iniciativa alcanzará a algunas de las rutas más transitadas por quienes viajan desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia los principales destinos turísticos de la provincia. El objetivo es agilizar la circulación, reducir las demoras en fechas de alta demanda y mejorar la seguridad vial.

El nuevo esquema reemplazará las tradicionales cabinas de peaje por pórticos equipados con cámaras de alta resolución y sensores láser, capaces de identificar vehículos en movimiento mediante la lectura de patentes y dispositivos electrónicos.

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A diferencia del sistema actual, donde incluso los usuarios de TelePASE deben reducir la velocidad al atravesar las estaciones de cobro, con el modelo Free Flow los vehículos podrán continuar su marcha mientras el sistema registra automáticamente el paso.

¿Cómo se cobrará el peaje?

Para quienes tengan TelePASE, el cobro será automático y no requerirá realizar ningún trámite adicional.

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En tanto, los conductores que no cuenten con el dispositivo también podrán circular. En esos casos, el sistema registrará la patente del vehículo y el pago deberá realizarse posteriormente a través de canales digitales habilitados para evitar sanciones.

Según informó AUBASA, la instalación comenzará en las próximas semanas y se espera que el sistema esté plenamente operativo durante el tercer trimestre de 2026.

Los primeros peajes Free Flow

La primera etapa contempla la instalación de esta tecnología en los siguientes puntos:

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Ruta 2: peajes de Samborombón y Maipú .

peajes de y . Ruta 11: sector correspondiente al partido de Mar Chiquita .

sector correspondiente al partido de . Ruta 6: tramo entre San Vicente y General Las Heras .

tramo entre y . Autopista Buenos Aires-La Plata: peaje de Dock Sud, en los cuatro carriles con sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de sectores que concentran un importante volumen de tránsito y donde suelen registrarse largas filas durante fines de semana largos, vacaciones y temporadas turísticas.

Menos demoras y menor impacto ambiental

Desde AUBASA destacaron que el sistema no solo busca mejorar la fluidez del tránsito, sino también aportar beneficios en materia de seguridad vial y cuidado ambiental.

Al eliminar las barreras y las detenciones obligatorias, disminuyen las frenadas bruscas y las maniobras riesgosas en las zonas de peaje. Además, estudios técnicos señalan que este tipo de tecnología puede reducir hasta un 40% las emisiones de dióxido de carbono, al evitar el constante proceso de frenado y aceleración de los vehículos.

La empresa sostiene que la modernización permitirá optimizar la circulación en algunos de los accesos más utilizados de la provincia, especialmente durante la temporada de verano, cuando miles de turistas viajan hacia la Costa Atlántica.