El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, anunció avances en el proceso de transformación integral del complejo Punta Mogotes y confirmó que el objetivo final del gobierno bonaerense es concretar el traspaso definitivo del predio a la ciudad de Mar del Plata una vez finalizadas las obras de renovación.

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Durante una presentación pública, el funcionario destacó los resultados del concurso de ideas impulsado por la provincia junto a la administración de Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos bonaerense, iniciativa que buscó reunir propuestas innovadoras y sustentables para modernizar el tradicional complejo balneario.

“Sabemos que el complejo requiere cambios para resultar mucho más funcional y prestar mejores servicios tanto para la ciudad como para los veraneantes”, expresó Costa. Según detalló, se recibieron 13 proyectos de alta calidad con diferentes propuestas vinculadas al uso del paseo costero, la infraestructura de servicios y la experiencia de los visitantes.

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El ministro explicó que el jurado, integrado por representantes de la Subsecretaría de Turismo, la Administración de Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos, ya seleccionó y premió tres iniciativas que servirán de base para avanzar en la renovación del predio.

Entre los principales ejes del futuro proyecto, Costa mencionó la modernización de los módulos de servicios, mejoras en accesos y circulaciones internas, integración paisajística, utilización de energías renovables y reducción del impacto ambiental sobre el frente costero marplatense.

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Además, remarcó la intención de ampliar los espacios públicos y recreativos de acceso libre para complementar la oferta de los balnearios y mejorar el vínculo de los vecinos con la costa

“El próximo paso tiene que ver con el llamado a licitación pública”, señaló el funcionario, al recordar que las concesiones actuales de los balnearios vencen entre junio y septiembre de este año. En ese marco, aseguró que el Gobierno provincial considera que existe “una oportunidad histórica para renovar completamente el modelo de gestión del complejo bajo nuevos estándares de calidad y servicio”.

Costa sostuvo que el futuro pliego licitatorio incorporará muchas de las ideas surgidas del concurso y prometió que el proceso se desarrollará “con los máximos estándares de transparencia, competitividad y publicidad”.

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En paralelo, confirmó que la Provincia convocó formalmente al Ejecutivo de General Pueyrredón para participar activamente del proceso licitatorio. “Necesitamos la visión de los marplatenses y del municipio para llevar adelante los pasos que siguen”, afirmó.

Durante el anuncio también estuvo presente el concejal Gustavo Pulti, referente político local, a quien Costa mencionó como parte del espacio que impulsa una gestión articulada entre Provincia y Municipio.

Por último, el ministro confirmó que la decisión política del gobernador Axel Kicillof es avanzar hacia el traspaso definitivo de Punta Mogotes a la órbita municipal, aunque aclaró que eso ocurrirá recién cuando las obras previstas estén completamente terminadas.

“Queremos que la ciudad reciba un complejo renovado, moderno y en pleno funcionamiento”, concluyó Costa, al definir el proyecto como “un hito histórico” para fortalecer la autonomía y el desarrollo de Mar del Plata.