El titular de la cartera de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, brindó detalles de la inversión que se requiere para la instalación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca, los esfuerzos realizados por el Ejecutivo bonaerense en 7 años de tratativas con directivos de la empresa petrolera y las presiones al Gobernador para que adhiera al RIGI nacional.

En diálogo con Radio con Vos, el ministro de Axel Kicillof, consultado por las declaraciones de Javier Milei expresó que “realmente los dichos son lamentables” y agregó que "se trata de una decisión muy importante para la Argentina y para las posibilidades de desarrollo de nuestro país que no se pueden banalizar o tomar así a la ligera como lo hizo el presidente, más allá de la agresividad y de la forma que utilizó”.

En esa línea remarcó que “uno puede estar más o menos de acuerdo con las políticas de un determinado gobierno provincial, incluso con un determinado gobernador, pero tomar este tema de esa manera es algo lamentable y nosotros, por supuesto, le damos toda la seriedad del caso”.

“Para que la gente lo entienda, básicamente consiste en transportar el gas que se produce en Vaca Muerta por un gasoducto hasta un puerto donde se licúa, es decir, se transforma el gasoducto, se transforma el gas en líquido y se sube a barcos y se exporta”, explicó Costa en cuanto al emprendimiento que debe realizar YPF.

“Eso implicaría que toda esta riqueza que tiene Argentina a partir de los desarrollos de Vaca Muerta puedan exportarse eventualmente y transformarse en divisas para el país”, profundizó y enfatizó que es un proyecto que requiere una inversión “de 36 millones de dólares de piso”.

“Los proyectos de inversión de esta naturaleza no se hacen de un día para el otro, no es que viene un presidente o incluso un presidente de YPF a decir: ‘Ah, no, ahora en vez de hacerlo en Vaca Muerta lo hacemos en otro lado’. Este proyecto, como cualquier otro de esta envergadura, tiene un desarrollo previo”, explicó el ministro provincial.

Y en ese contexto aclaró que “los primeros trabajos para esta inversión ya tienen 7 años y siempre se trabajó con la mejor localización, que para este tipo de proyectos es el puerto Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires”.

Y continúo: “Desde el año 2022 ya ,con Petronas, la empresa malaya que está dentro del proyecto, se viene profundizando esta decisión de localización con un trabajo coordinado con el puerto, con estudios de prefactibilidad que venían ya a traer la decisión de que era la localización ideal”.

En esa línea remarcó que “esto que menciona Milei lo empezamos a escuchar nosotros en la provincia de Buenos Aires en el mes de enero, cuando Horacio Marín, el presidente de YPF que asume con el gobierno de Milei, empieza a mencionar la posibilidad de que vaya a otra provincia cuando nunca había estado esa alternativa en análisis”.

“RIGI o muerte para las provincias”

En cuanto a las presiones que recaen sobre el Gobernador respecto a la importancia de que la Provincia adhiera al RIGI nacional como paso fundamental para que Bahía Blanca pueda competir por la localización de la planta de GNL, Costa manifestó: “Decir RIGI o muerte para las provincias, está mal planteado”.

Y aclaró que “cuando hablamos del Régimen de Incentivos que aprobó el Congreso recientemente, es un régimen que establece beneficios nacionales, es decir, de incentivos que son competencia del Gobierno Nacional para determinadas inversiones que cumplan con una serie de parámetros para calificar al RIGI”.

Y amplió: “Es decir, básicamente más de 200 millones de dólares y en algunos casos más de 1000, y esos beneficios son impuestos nacionales, posibilidad de exportar la divisa, estabilidad por 30 años y otras condiciones beneficiosas para la inversión, que no dependen de si una provincia donde se radica la inversión adhiere o no, esos beneficios ya están garantizados simplemente cuando el proyecto califica para el régimen nacional”.

“Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar un propio régimen de incentivos para grandes inversiones o para inversiones estratégicas provincial donde vamos a dar beneficios vinculados con las competencias de la provincia”, explicó sobre el proyecto que el Gobernador enviará para su tratamiento a la Legislatura.

En cuanto a los beneficios que propone el Régimen bonaerense puntualizó: “Excepciones en los impuestos provinciales como pueden ser ingresos brutos, sellos o inmobiliarios; estabilidad fiscal en la provincia; asistencia técnica de proyectos desde el gobierno provincial”.

“Con lo cual garantizado el beneficio nacional por la incorporación al RIGI y un beneficio fiscal garantizado por una ley que vamos a mandar a la Legislatura, el inversionista no tiene ningún tipo de inseguridad respecto a las garantías que tiene”, valoró el ministro de Kicillof.

“Por eso cuando viene y dice que si el gobernador provincial de Buenos Aires hubiese hecho las cosas bien adheriría al RIGI”, refiere en cuanto a las declaraciones de Milei, “está planteando la cuestión de una manera incorrecta porque no depende que la provincia adhiera al RIGI sino de las necesidades que tiene el proyecto de inversión”.

En cuanto a los esfuerzos de la Provincia para que el distrito conducido por Federico Susbielles se quede con la localización de la planta de GNL destacó: “Yo personalmente, junto con mi equipo ,me junté con el vicepresidente de YPF y técnicos de la empresa para charlar sobre cuestiones específicas del proyecto”.

Además, “con el gobernador nos reunimos con el presidente de YPF también, donde ratificamos el interés y las ventajas que tiene para el proyecto que se realice en la Provincia de Buenos Aires, al punto de que el gobernador saca un decreto declarando el interés provincial, es decir, más muestra de compromiso que esa no hay”.

Antes de finalizar, aclaró que “lo que no encontramos del otro lado, es una respuesta a muchas preguntas que nos formulamos, porque todavía no tenemos, aunque parezca mentira, certeza de los detalles del proyecto, más allá de generalidades”.

Y especificó: “Es decir, ‘la idea sería esta, las etapas a grandes rasgos serían estas del proyecto’, pero no tenemos muy claro cómo va a ser todo el desarrollo de la inversión, cómo para también evaluar el impacto económico, productivo y social, las conveniencias o las diferentes alternativas de beneficios”.