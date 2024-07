El gobernador Axel Kicillof anunció esta mañana su plan para impulsar grandes inversiones en la provincia de Buenos Aires mediante un régimen especial. Este proyecto, similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional, busca agilizar los procesos burocráticos y adaptar las normativas a las necesidades de los inversores.

El anuncio llega en un momento de tensiones políticas, ya que el gobierno nacional le exige a la Provincia que se adhiera al RIGI nacional. La novedad ocurre además en plena disputa de Bahía Blanca con Río Negro por una inversión que se presenta como fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta: la instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL).

"Queremos simplificar los requisitos y tiempos administrativos que las empresas necesitan para llevar adelante sus proyectos", afirmó Kicillof durante una conferencia de prensa. Enfocándose en cuestiones ambientales y otros permisos críticos, el nuevo régimen provincial buscará dar prioridad a los proyectos estratégicos que se incluyan en él.

El gobernador detalló que el nuevo Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas (RPFIE) no solo buscará facilitar las inversiones, sino también ofrecer estabilidad tributaria a los proyectos aprobados, independientemente de su inclusión en el régimen nacional. Kicillof dejó en claro que “esto no es una pulseada, ni lo estamos definiendo por penales".

Por último, evitó dar definiciones sobre si adherirán o no al RIGI nacional, y aclaró que todavía no se reglamentó y que no saben “cómo se implementará”. En ese sentido, explicó que todavía no conocen “los detalles del proyecto". "Nos piden que tomemos resoluciones, ya, sobre un proyecto que no conocemos, lo que sería insensato, poco lógico”, concluyó Kicillof.

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo en La Plata, el gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el Ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa.