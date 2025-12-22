Quienes tengan que hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires deberán afrontar un nuevo aumento a partir de enero. El Gobierno bonaerense autorizó una actualización del 21% en las tarifas, que comenzará a regir desde el 16 de enero de 2026.

Con este ajuste, la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a costar $97.057,65, IVA incluido. Ese valor funciona como precio de referencia para el resto de las categorías, ya que las tarifas se calculan en relación a ese monto base.

El incremento representa un nuevo golpe al bolsillo de los bonaerenses, en un contexto donde mantener un vehículo resulta cada vez más costoso y la VTV es un trámite obligatorio para circular.

Desde el Ministerio de Transporte provincial explicaron que la actualización responde a lo establecido en el pliego de concesión del servicio. Allí se fija que el valor de la VTV equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1, según el convenio vigente entre las empresas concesionarias y el sindicato SMATA.

En ese sentido, el último acuerdo paritario llevó el salario básico de esa categoría a $1.386.537,89, lo que habilitó automáticamente la suba. Además, el mismo pliego establece que las tarifas deben revisarse de manera semestral, en función de la evolución salarial del sector, para sostener el funcionamiento del sistema.

La actualización llega luego de varios incrementos aplicados en los últimos años. En 2024, la tarifa se ajustó en tres tramos, mientras que la última suba había sido en julio de 2025, cuando el costo había alcanzado los $79.640,87. Ahora, con el nuevo aumento, el valor vuelve a escalar de cara al inicio de 2026.