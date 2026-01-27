La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,85% en las asignaciones familiares que comenzará a regir en febrero de 2026, una actualización que alcanzará a miles de hogares de la provincia de Buenos Aires y del resto del país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 23/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y lleva la firma del titular del organismo, Fernando Bearzi, responsable de ANSES. El ajuste se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El incremento alcanza tanto a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar como a los montos de las asignaciones, que están destinadas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares de prestaciones universales.

AUH y Asignación por Embarazo: nuevos montos

Según los anexos de la resolución, a partir de febrero:

La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $129.096 .

pasará a ser de . Para quienes residan en distritos incluidos en la Zona 1 , el monto ascenderá a $167.825 .

, el monto ascenderá a . Los mismos valores se aplicarán a la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Estos beneficios tienen un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte significativa de los titulares de AUH, especialmente en el conurbano y en distritos del interior bonaerense.

Asignaciones familiares por hijo: cuánto se cobrará según ingresos

En el caso de trabajadores registrados, titulares de la prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra y jubilados y pensionados con hijos de hasta 18 años, los montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

Hasta $999.482 de ingreso familiar: $64.554 por hijo.

de ingreso familiar: por hijo. Entre $999.482,01 y $1.465.838 : $43.544 .

: . Entre $1.465.838,01 y $1.692.360 : $26.338 .

: . Entre $1.692.360,01 y $5.292.758: $13.588.

Desde ANSES recordaron que, tal como indica la normativa, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.646.379, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones, incluso si la suma total no supera el tope máximo establecido.