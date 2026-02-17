El incremento determinado por la Secretaría de Transporte abarca a las 141 líneas de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre CABA y provincia de Buenos Aires.

Desde este miércoles 18 de febrero, el boleto sufre una nueva suba del 31.35%, que llevará el mínimo a $650. Además, el 16 de marzo volverán a tener un nuevo ajuste del 7,7%. De esta manera, la suba total, en un margen de 30 días, será 41,4%.

Las líneas abarcadas son 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La medida había sido presentada por la secretaría a cargo de Fernando Herrmann el 9 de febrero y fue sometida a una instancia de participación ciudadana, no vinculante, antes de ponerla en marcha desde el miércoles 18 de febrero.

Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 18 de febrero 2026

0-3 km: $650 | sin SUBE registrada: $1.033,50

3-6 km: $724,09 | sin SUBE registrada: $1.151,30

6-12 km: $779,87 | sin SUBE registrada: $1.239,99

12-27 km: $835,71 | sin SUBE registrada: $1.328,78

Más de 27 km: $891,16 | sin SUBE registrada: $1.416,94

Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 16 de marzo 2026

0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1.113

3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1.239,85

6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1.335,38

12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1.430,98

Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1.525,90.

