A partir de este sábado 7 de marzo, circular por la Panamericana y el Acceso Oeste será más caro. El Gobierno nacional oficializó un aumento en los peajes que impactará especialmente en quienes no estén adheridos al sistema TelePASE, ya que en esos casos el valor puede duplicarse.

Ads

La medida quedó establecida en la Resolución 297/2026 de la Dirección Nacional de Vialidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por su administrador general, Marcelo Campoy. El objetivo es incentivar el uso del sistema electrónico y avanzar hacia un modelo de peaje sin barreras, con menos pagos en efectivo.

Según explicó el periodista especializado en transporte Jota Leonetti, la actualización de tarifas promedia un 42%, aunque para los usuarios que no tengan el sistema automático el incremento puede llegar al 100%.

Ads

Además, las autopistas del corredor norte y oeste del AMBA, muy utilizadas por conductores bonaerenses que viajan hacia la Ciudad de Buenos Aires, no registraban un ajuste desde fines de 2024.

Cuánto costarán los peajes desde marzo

Para vehículos livianos, los nuevos valores quedarán así:

Ads

Con TelePASE

Hora pico: de $900 a $1.193

de a Horario normal: de $700 a $994

Sin TelePASE

Hora pico: $2.386

Horario normal: $1.988

De esta manera, quienes no tengan TelePASE pagarán el doble que los usuarios adheridos, una política que busca acelerar la adopción del sistema automático.

Ads

Puede interesarte

Nuevos métodos de pago en las cabinas

La Dirección Nacional de Vialidad también avanzará con nuevos sistemas de cobro en las autopistas de Zona Norte y Zona Oeste.

Se instalarán tótems de pago en las estaciones de peaje para abonar con tarjetas de débito, crédito o códigos QR. El sistema ya empezó a implementarse en la Autopista del Mercosur (AUMercosur).

La intención es agilizar el tránsito en las cabinas y reducir el uso de efectivo.

También aumentaron peajes en rutas nacionales

En paralelo, Vialidad Nacional dispuso un incremento de hasta el 19% en los peajes de rutas nacionales, donde la tarifa básica para autos pasó a $1.500.

Autopista Ricchieri

Motocicletas: $650 – hora pico $750

$650 – hora pico $750 Autos hasta 2 ejes y 2,10 m: $1.300 – hora pico $1.500

$1.300 – hora pico $1.500 Hasta 2 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $2.600 – hora pico $3.000

$2.600 – hora pico $3.000 3 o 4 ejes hasta 2,10 m: $2.600 – hora pico $3.000

$2.600 – hora pico $3.000 3 o 4 ejes más de 2,10 m: $3.900 – hora pico $4.500

$3.900 – hora pico $4.500 5 o 6 ejes: $5.200 – hora pico $6.000

$5.200 – hora pico $6.000 Más de 6 ejes: $6.500 – hora pico $7.500

Rutas nacionales

Hasta 2 ejes y 2,30 m: $1.500

$1.500 Hasta 2 ejes y más de 2,30 m: $3.000

$3.000 3 o 4 ejes hasta 2,30 m: $4.500

$4.500 3 o 4 ejes más de 2,30 m: $6.000

$6.000 5 o 6 ejes: $7.500

$7.500 Más de 6 ejes: $9.000

Con este nuevo ajuste, moverse por autopistas y rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires vuelve a encarecerse, mientras el sistema TelePASE y los pagos digitales ganan cada vez más peso en el esquema de peajes.