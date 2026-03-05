Aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste: ¿cuánto vas a pagar desde el 7 de marzo con y sin TelePASE?
El nuevo cuadro tarifario rige desde este sábado. Los conductores sin TelePASE pueden pagar hasta el doble. El aumento promedio ronda el 42% y busca impulsar el sistema automático.
A partir de este sábado 7 de marzo, circular por la Panamericana y el Acceso Oeste será más caro. El Gobierno nacional oficializó un aumento en los peajes que impactará especialmente en quienes no estén adheridos al sistema TelePASE, ya que en esos casos el valor puede duplicarse.
La medida quedó establecida en la Resolución 297/2026 de la Dirección Nacional de Vialidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por su administrador general, Marcelo Campoy. El objetivo es incentivar el uso del sistema electrónico y avanzar hacia un modelo de peaje sin barreras, con menos pagos en efectivo.
Según explicó el periodista especializado en transporte Jota Leonetti, la actualización de tarifas promedia un 42%, aunque para los usuarios que no tengan el sistema automático el incremento puede llegar al 100%.
Además, las autopistas del corredor norte y oeste del AMBA, muy utilizadas por conductores bonaerenses que viajan hacia la Ciudad de Buenos Aires, no registraban un ajuste desde fines de 2024.
Cuánto costarán los peajes desde marzo
Para vehículos livianos, los nuevos valores quedarán así:
Con TelePASE
- Hora pico: de $900 a $1.193
- Horario normal: de $700 a $994
Sin TelePASE
- Hora pico: $2.386
- Horario normal: $1.988
De esta manera, quienes no tengan TelePASE pagarán el doble que los usuarios adheridos, una política que busca acelerar la adopción del sistema automático.
Nuevos métodos de pago en las cabinas
La Dirección Nacional de Vialidad también avanzará con nuevos sistemas de cobro en las autopistas de Zona Norte y Zona Oeste.
Se instalarán tótems de pago en las estaciones de peaje para abonar con tarjetas de débito, crédito o códigos QR. El sistema ya empezó a implementarse en la Autopista del Mercosur (AUMercosur).
La intención es agilizar el tránsito en las cabinas y reducir el uso de efectivo.
También aumentaron peajes en rutas nacionales
En paralelo, Vialidad Nacional dispuso un incremento de hasta el 19% en los peajes de rutas nacionales, donde la tarifa básica para autos pasó a $1.500.
Autopista Ricchieri
- Motocicletas: $650 – hora pico $750
- Autos hasta 2 ejes y 2,10 m: $1.300 – hora pico $1.500
- Hasta 2 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $2.600 – hora pico $3.000
- 3 o 4 ejes hasta 2,10 m: $2.600 – hora pico $3.000
- 3 o 4 ejes más de 2,10 m: $3.900 – hora pico $4.500
- 5 o 6 ejes: $5.200 – hora pico $6.000
- Más de 6 ejes: $6.500 – hora pico $7.500
Rutas nacionales
- Hasta 2 ejes y 2,30 m: $1.500
- Hasta 2 ejes y más de 2,30 m: $3.000
- 3 o 4 ejes hasta 2,30 m: $4.500
- 3 o 4 ejes más de 2,30 m: $6.000
- 5 o 6 ejes: $7.500
- Más de 6 ejes: $9.000
Con este nuevo ajuste, moverse por autopistas y rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires vuelve a encarecerse, mientras el sistema TelePASE y los pagos digitales ganan cada vez más peso en el esquema de peajes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión