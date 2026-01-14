El Gobierno de la provincia ajustó nuevamente las multas de tránsito para el bimestre enero-febrero.

La Resolución Nº 11/25 del Ministerio de Transporte estableció que desde el 1º de enero el valor de la Unidad Fija pase a tener un costo de $ 1.807.

Las multas están establecidas por ley y el valor rige para los 135 municipios bonaerenses. Cada Unidad Fija ahora es de $ 1.807 equivale al precio del litro de nafta Premium de los surtidores de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en la esquina de calles 9 y 51, en la ciudad de La Plata.

De esta manera, una sanción por exceso de alcohol en sangre (en la provincia la tolerancia es “0”), el monto máximo de la sanción es de 1.000 Unidades Fijas: $ 1.807.000.

De igual manera existe el mismo monto para el exceso de velocidad, o circular las banquinas en las rutas.

En definitiva, las infracciones cuentan con estos valores:

*Cruzar el semáforo en rojo, de 100 a 500 UF: $ 180.700 a $ 903.500.

*No usar el cinturón de seguridad, de 100 a 500 UF: $ 180.700 a $ 903.500.

*Dejar el auto mal estacionado, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Circular sin patente, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Conducir sin seguro, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Conducir sin tarjeta verde, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Circular en contramano o por banquina, de 200 a 1.000 UF: $ 361.400 a $ 1.807.000.

*Manejar con la licencia vencida, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo, de 100 a 500 UF: $ 180.700 a $ 903.500.

*Circular sin VTV, de 100 a 500 UF: $ 180.700 a $ 903.500.

*Circular sin casco, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Conducir a exceso de velocidad, de 150 a 1000 UF: $ 271.050 a $ 1.807.000.

*Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes, de 200 a 1.000 UF: $ 361.400 a $ 1.807.000.