La cámara de Diputados dejó firme el veto presidencial a la ley que fijaba un aumento para los jubilados. Fue por 160 votos por la insistencia, 83 por aceptar el veto y 6 abstenciones. Para que el veto sea revertido se requerían dos tercios de los votos.

La iniciativa implicaba un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación.

Un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de mayo último determinó que, en caso de aprobarse, el aumento del bono extraordinario para los jubilados que cobran la mínima le costaría al Gobierno unos $ 1,5 billones extra, lo que representa un costo estimado anual del 0,3% del PBI.

