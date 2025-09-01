Los usuarios del transporte público en el Conurbano bonaerense y en la Capital sufren un nuevo aumento en las tarifas de colectivos desde este lunes. El ajuste en Provincia de Buenos Aires, afecta a los micros suburbanos y el porcentaje del incremento se va a 3,9%. El valor mínimo para trayectos de hasta tres kilómetros pasa a $529,25, y a $589,59 para recorridos de tres a seis kilómetros; $635 de seis a doce y $680,47 si el trayecto se extiende desde doce hasta 27 kilómetros.

Ads

A su vez, se tendrá en cuenta los pasajeros que no tengan SUBE registrada, donde el rango va desde $841,51 hasta $1.153,72, estableciendo una significativa diferencia respecto del valor para tarjetas debidamente inscriptas.

En CABA la tarifa mínima queda en $526,13 para tramos de hasta tres kilómetros. Para distancias de tres a seis kilómetros, el precio se establece en $586,12; de seis a doce kilómetros, $631,27, y desde doce hasta 27 kilómetros, $676,47, según datos oficiales consultados. Además, en territorio porteño también sube el subte un 3,87%.

Ads

Ads