Ya rige el incremento del boleto de colectivos de jurisdicción nacional que circulan en AMBA. La tarifa mínima pasó de $650 a $700 para quienes paguen con la tarjeta SUBE registrada o con medios de pago electrónicos. De esta manera, con el ajuste de febrero se acumula un aumento del 41% en la tarifa.

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Las 104 líneas alcanzadas por la medida de la Secretaría de Transporte de la Nación son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Desde el Gobierno de Javier Milei indicaron que el objetivo de las subas es equiparar gradualmente los costos con los servicios que operan dentro de la Ciudad, aunque las tarifas seguirán siendo más bajas que las del sistema bonaerense.

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Nuevas tarifas

A partir de este lunes, los valores para las líneas nacionales del AMBA serán:

0 a 3 km: $700

3 a 6 km: $779,78

6 a 12 km: $839,86

12 a 27 km: $899,99

Más de 27 km: $959,71

Quienes utilicen la tarjeta SUBE sin registrar pagarán una tarifa más alta. En ese caso, el boleto mínimo llegará a $1.113.

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