La Provincia aplicó este lunes 4 de mayo un aumento adicional de las tarifas de colectivos urbanos provinciales (líneas 200 a 499) y municipales (números arriba de 500) del 11,6%, según confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte del gobierno de Axel Kicillof.

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“Nosotros venimos un con aumento sostenido del 2%+IPC desde marzo 2025, con algunos aumentos extraordinarios. Este mes daba 5,4% y la diferencia sale del aumento del combustible entre noviembre y abril que fue por encima del 23% y el combustible impacta en la estructura de costo en un 20%”, indicaron.

De este modo, para los Servicios Urbanos Provinciales de Gran Buenos Aires el boleto mínimo pasa a estar $968,57 y $1937,14 en caso de tener la tarjeta SUBE sin registrar.

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