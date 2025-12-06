En una nueva revisión paritaria entre las cámaras empresariales y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se confirmó que los trabajadores del sector recibirán una suma fija de $60.000, no remunerativa ni acumulativa, que se abonará en diciembre, enero, febrero y marzo. Este importe se suma a los $40.000 ya vigentes, por lo que el personal percibirá $100.000 en extras no remunerativos durante los próximos cuatro meses.

Ads

Además, la Faecys cerró otro acuerdo con las principales cadenas de supermercados (Coto, Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Chango Más, Día y otras firmas adheridas) por un pago de un bono navideño de $170.000 en diciembre de 2025. La suma será de carácter no remunerativo, lo cual significa que no se integra al salario mensual ni se computa para el aguinaldo. Tampoco tributa el Impuesto a las Ganancias, aunque puede estar alcanzado por algunos aportes de la seguridad social.

En cuanto al nuevo acuerdo salarial para todos los trabajadores mercantiles comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, el extra antes mencionado de $60.000 será liquidado mensualmente, mientras que el correspondiente a marzo se incorporará al salario básico en abril de 2026. En paralelo, la suma fija de $40.000, acordada en junio, seguirá vigente bajo las mismas condiciones hasta marzo del año que viene.

Ads

El acuerdo también prevé que en marzo de 2026, Faecys y cámaras vuelvan a reunirse para revisar escalas, porcentajes y suplementos, según la situación económica del momento. .

Durante diciembre, quienes están bajo el Convenio Colectivo 130/75 cobran:

Ads

Un aumento del 1% en el básico (último ajuste de la paritaria anual).

La suma fija de $60.000, que no se incorpora al remunerativo.

Maestranza

Categoría A: $1.095.795

Categoría B: $1.098.852

Categoría C: $1.109.560

Administrativos

A: $1.107.268

B: $1.111.860

C: $1.116.448

D: $1.130.218

E: $1.141.690

F: $1.158.519

Cajeros

Ads

A: $1.111.091

B: $1.116.448

C: $1.123.333

Auxiliares Generales

A: $1.111.091

B: $1.118.740

C: $1.143.985

Auxiliares Especiales

A: $1.120.274

B: $1.134.041

Vendedores