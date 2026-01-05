El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó su rechazo a los nuevos valores de peaje autorizados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que comenzaron a regir desde el 3 de enero en distintas trazas provinciales. La actualización, que oscila entre el 7% y el 10%, alcanza a la Autopista Buenos Aires–La Plata y al Corredor del Atlántico, dos corredores clave para la circulación en territorio bonaerense.

Desde la entidad calificaron los incrementos como “ilegales, abusivos e irresponsables” y señalaron que la medida no contempla el contexto económico actual que atraviesan los usuarios, tanto automovilistas particulares como transportistas que circulan a diario por las rutas de la Provincia.

Diferencias de costos entre accesos nacionales y rutas provinciales

De acuerdo a cuadros comparativos difundidos por CONADUV, existe una marcada brecha tarifaria entre los accesos nacionales y las trazas provinciales administradas por AUBASA.

En el caso de los automóviles, el costo por kilómetro en hora pico en el Acceso Norte es de $14, mientras que en la Autopista Buenos Aires–La Plata asciende a $93, lo que representa una diferencia superior al 560%.

Para el transporte de carga, la distancia es aún mayor. Un camión de más de seis ejes abona $552 por kilómetro en la traza que conecta con La Plata, frente a los $64 por kilómetro que paga en el Acceso Norte.

Cuestionamientos al esquema de gestión

Desde el Comité también señalaron el funcionamiento de AUBASA, la empresa estatal encargada de la administración de varias rutas y autopistas de la Provincia de Buenos Aires. Según indicaron, la firma opera sin un Marco Regulatorio específico ni un Ente de Control independiente que permita la participación directa de los usuarios.

En ese sentido, desde CONADUV sostienen que las actualizaciones tarifarias responden a la necesidad de cubrir el déficit financiero de la empresa, trasladando el impacto directamente a quienes circulan por las principales trazas bonaerenses, especialmente en un período de alto flujo vehicular por el inicio de la temporada de verano y el movimiento hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica.