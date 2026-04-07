Un empresario del norte bonaerense se contactó con LANOTICIA1.COM y compartió un registro detallado de los costos de electricidad de su oficina entre enero de 2024 y abril de 2026. Los números exponen con claridad el impacto del aumento tarifario: el precio del kilovatio se disparó y la factura mensual se multiplicó, aun con un consumo estable.

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Según los datos aportados, el precio unitario del Kw pasó de $64 en enero de 2024 a $357 en abril de 2026, lo que representa un incremento del 457% en poco más de dos años. En paralelo, la factura total escaló desde los $12.546 hasta superar los $110.000 mensuales.

El punto más llamativo es que este aumento no responde a un mayor uso de energía. De acuerdo al seguimiento, el consumo se mantuvo relativamente estable, con un promedio de entre 220 y 230 Kw mensuales, con algunos picos en verano. Es decir, la empresa no incrementó significativamente su demanda, pero el costo igual se disparó.

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Además, al mirar el detalle mes a mes, se observa que el aumento no fue lineal sino escalonado y cada vez más acelerado. Durante 2024, el precio del Kw pasó de $64 a valores cercanos a los $240 hacia fin de año, mientras que en 2025 ya se consolidó por encima de los $230-$300, con picos de consumo que hicieron saltar facturas por encima de los $90.000. En 2026, el cuadro muestra un nuevo salto: con consumos similares a meses anteriores (por ejemplo, 309 Kw en abril de 2026 contra 352 Kw en marzo de 2025), la factura igualmente supera los $110.000, lo que confirma que el impacto principal no está en la cantidad consumida sino en el precio de la energía, que empuja de forma directa el costo final.

La empresa que presta el servicio es COOPSER (Cooperativa de Servicios Eléctricos de San Pedro), que opera en el norte bonaerense, con base en el partido de San Pedro y cobertura en la ciudad cabecera y localidades rurales cercanas como Santa Lucía. Su alcance regional permite dimensionar que el fenómeno no es aislado, sino que impacta en distintos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires.

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“La empresa no gasta más, pero la factura se multiplicó”, resumió el dueño, quien pidió mantener en reserva su identidad.

En términos del negocio, el impacto directo todavía es acotado: la electricidad representa apenas el 0,27% de la facturación total. Sin embargo, el empresario remarcó que el dato es significativo al analizar la estructura de costos: “El costo fijo de servicios se multiplicó por 9 en 27 meses”.

El caso funciona como una radiografía concreta de lo que ocurre con las tarifas energéticas en la actualidad: incluso sin cambios en el consumo, el peso de los servicios básicos dentro de los gastos operativos crece de forma sostenida. Un escenario que empieza a sentirse con fuerza en empresas del interior bonaerense.