En una jornada cargada de anuncios, el gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó este miércoles el municipio de Capitán Sarmiento, donde entregó nuevos patrulleros y motos para reforzar la seguridad en los barrios. También otorgó 90 escrituras gratuitas a familias que esperaban desde hace años la regularización de sus viviendas.

Acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la intendenta Fernanda Astorino Hurtado, Kicillof subrayó que “no vinimos a hablar de seguridad, sino a traer los patrulleros y las motos que van a servir para que los vecinos y vecinas de Capitán Sarmiento vivan más tranquilos”.

La entrega de móviles forma parte del plan de inversión en seguridad del Gobierno bonaerense, que abarca a los 135 municipios, sin distinción política. Los vehículos fueron adquiridos con fondos provinciales y se destinarán a tareas de prevención en distintas zonas del distrito.

La visita del Gobernador se dio en un contexto particular: en febrero pasado, la jefa comunal Fernanda Astorino oficializó su pase del PRO a La Libertad Avanza, convirtiéndose en la tercera intendenta bonaerense en sumarse al espacio libertario, luego de Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Ramiro Egüen (25 de Mayo).

“La Libertad se defiende con convicción y coraje. Hoy dimos en Capitán Sarmiento otro paso firme hacia la libertad en la provincia”, había expresado Astorino al anunciar su alineamiento con LLA. En esa oportunidad, agradeció a Patricia Bullrich, Karina Milei, Diego Valenzuela y al armador bonaerense Sebastián Pareja.

A pesar de las diferencias políticas, el Gobierno provincial avanzó con la entrega de escrituras gratuitas del programa Mi Escritura, Mi Casa, junto al ministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la titular de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

“Muchos vecinos esperaron este momento durante años porque no podían pagar un escribano. Hoy, el Estado bonaerense los acompaña, condona deudas y les da certeza”, remarcó el Gobernador. “Se trata de darles a las próximas generaciones la posibilidad de partir desde un lugar mejor”, agregó.

Mena destacó que se trata de un Estado presente y eficiente, capaz de acortar los tiempos de espera para acceder a la propiedad. En la misma línea, Batakis sostuvo que las escrituras representan “la estabilidad jurídica que el mercado no garantiza y que el Estado debe asegurar”.

La intendenta Astorino Hurtado, pese a su reciente pase al oficialismo nacional, valoró el trabajo conjunto con la Provincia: “Este es un día muy importante para nuestra ciudad”, aseguró. “Gracias a la articulación con el gobierno bonaerense, hoy podemos dar respuestas concretas a los vecinos”.

Finalmente, Kicillof concluyó: “Vamos a seguir trabajando todos los días para que los bonaerenses cuenten con un Estado que promueva el desarrollo del interior”.

Del acto participaron también Cristina Álvarez Rodríguez, Javier Rodríguez, Paula Sidoti, Eduardo Aparicio, los intendentes Diego Nanni (Exaltación de la Cruz) y Mauro Poletti (Ramallo), legisladores, concejales y referentes locales.