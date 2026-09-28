La reapertura del autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce quedó envuelta en una polémica por las cifras de la inversión realizada por la Provincia de Buenos Aires. Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a referirse al tema durante su conferencia de prensa, luego de que se viralizara en redes sociales un video del intercambio que había mantenido con un periodista durante el acto de reapertura.

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La discusión gira en torno a la diferencia entre los desembolsos nominales realizados durante la obra y los casi $3.300 millones que informa actualmente la Provincia como inversión a valores actualizados.

El viernes, durante la reapertura del Fangio, el periodista de La Vanguardia consultó al gobernador Axel Kicillof por esa diferencia. Según reconstruyó el medio balcarceño, en la documentación municipal aparecen $1.038 millones como desembolsos provinciales nominales, mientras que el Gobierno bonaerense comunica una inversión cercana a los $3.300 millones.

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Ante la pregunta, Kicillof sostuvo que la cifra provincial corresponde a la actualización de los fondos desembolsados durante los últimos tres años. Luego intervino Bianco quien, en medio de un tenso cruce, explicó con mayor detalle el criterio utilizado por la Provincia.

Qué explicó Bianco este lunes

En la conferencia de prensa de este lunes, el ministro retomó el episodio y comenzó haciendo referencia al regreso del automovilismo al circuito balcarceño.

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“Ayer tuvimos un día de fiesta en la provincia de Buenos Aires, se reanudó el autódromo Juan Manuel Fangio, en Balcarce”, señaló Bianco, quien destacó que unas 40 mil personas participaron de las actividades del fin de semana y el impacto que tuvo el evento sobre el turismo y la actividad económica de la región.

Luego se refirió directamente a la polémica por los montos.

“Hubo toda una polémica respecto de los valores. Inversión a valores actuales de 3.300 millones”, explicó.

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Bianco diferenció así entre el monto efectivamente abonado en cada momento y el costo que representa actualmente la misma obra. Según detalló, los pagos se realizaron durante la ejecución de los trabajos y, al actualizar esos desembolsos por inflación, la cifra alcanza los $3.300 millones.

“La sumatoria del desembolso fueron 1.300 millones, y uno lo actualiza de acuerdo cómo se hace para conocer cuál es el valor real”, sostuvo.

El funcionario agregó que la obra se ejecutó a partir de pagos realizados desde junio de 2023, por lo que el monto nominal de cada desembolso no representa, según su explicación, cuánto costaría hoy realizar esos mismos trabajos.

La explicación coincide con la que Bianco había dado el viernes a La Vanguardia durante la reapertura. En esa oportunidad había señalado que los desembolsos nominales realizados en cuatro pagos sumaban aproximadamente $1.300 millones, mientras que el valor presente de la obra alcanzaba los $3.300 millones.

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La polémica por las cifras

El origen de la discusión estuvo en la diferencia entre los números que aparecen en los registros municipales y el monto comunicado por la Provincia.

La Vanguardia publicó que los desembolsos provinciales nominales registrados para la obra alcanzaban los $1.038 millones, una cifra que también figura en la rendición de cuentas municipal. Frente a esto, el Gobierno bonaerense sostiene que la inversión debe expresarse a valor actualizado, por tratarse de una obra ejecutada durante varios años.

En diciembre de 2024, además, la Municipalidad de Balcarce había informado que la Provincia realizaría un pago adicional de $600 millones actualizado por inflación, correspondiente al remanente de una partida original de $145 millones.

Por su parte, Bianco volvió a defender este lunes la cifra de $3.300 millones y vinculó la recuperación del autódromo no solamente con el automovilismo, sino también con el turismo y la actividad económica de Balcarce y la región.

Después de 15 años sin recibir las grandes categorías nacionales, el Fangio volvió este fin de semana a tener actividad con el TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa, en una jornada que reunió a unas 40 mil personas.