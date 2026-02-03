Un conductor fue detectado en la Autovía 2 con una licencia de conducir apócrifa y drogas fraccionadas para la venta, durante un control vial realizado en el marco del Operativo Sol a Sol. El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 400, en cercanías de Mar del Plata.

El operativo fue encabezado por agentes del ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que detectaron que el vehículo circulaba de manera riesgosa. Al detenerlo, constataron que el conductor, un hombre de 48 años oriundo de Ramos Mejía, manejaba bajo los efectos de sustancias prohibidas y presentaba un registro de conducir adulterado.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, personal de AUBASA, la Policía de Seguridad Vial y la Dirección de Cinotecnia de la Policía Bonaerense, que permitió detectar la presencia de sustancias ilegales fraccionadas para su comercialización.

Ante la gravedad de las infracciones a la Ley de Tránsito 13.927 y a la ley de estupefacientes, el Ministerio de Transporte bonaerense avanzó con la inhabilitación preventiva del conductor, una medida administrativa que se aplica en casos de extrema gravedad vinculados a la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas.

El procedimiento quedó registrado mediante cámaras 4K Full HD instaladas en los móviles oficiales y cámaras corporales utilizadas por los agentes, con transmisión en tiempo real al Centro de Monitoreo Vial (MOVI). Según informaron fuentes oficiales, este sistema busca garantizar la transparencia de los operativos y aportar evidencia ante eventuales ilícitos.

Desde la cartera que conduce Martín Marinucci señalaron que este tipo de acciones se enmarcan en una política de tolerancia cero frente a conductas que ponen en riesgo la vida de terceros, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en rutas y autopistas del territorio bonaerense.