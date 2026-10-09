La construcción de la Autovía 88 volvió a quedar entre las prioridades de infraestructura de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, confirmó que el objetivo es tener terminado el proyecto técnico antes de fin de año, un paso necesario para avanzar hacia la ejecución de una obra que acumula reclamos por las condiciones de seguridad vial.

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El anuncio vuelve a poner en agenda una demanda histórica del sudeste bonaerense, que cobró mayor fuerza tras la muerte de Ana “Anita” Peralta Rondanina, de 15 años, y la campaña impulsada por su familia y vecinos para reclamar la transformación de la ruta.

“Se está trabajando con los sectores tanto en Necochea como en Batán y en Mar del Plata”, señaló Katopodis al referirse al avance de la iniciativa.

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El funcionario explicó que se trata de un corredor de más de 100 kilómetros y que la primera instancia consiste en definir técnicamente cómo se realizará la futura duplicación de calzada. “La intención es tener el proyecto terminado antes de fin de año”, sostuvo.

Aunque el anuncio representa un avance en la planificación, todavía no hay una licitación de obra ni una fecha concreta para el inicio de los trabajos.

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Una vez concluido el proyecto técnico, la Provincia deberá determinar cuánto costará la intervención, cómo se financiará y qué tramo se ejecutará en una primera etapa. Recién después podrán establecerse las condiciones para convocar a una licitación.

Por lo tanto, la finalización de los estudios no implica que la obra vaya a comenzar de inmediato ni que los recursos necesarios estén garantizados.

Estudios técnicos sobre la Ruta 88

El anuncio de Katopodis se suma a las tareas realizadas durante los últimos meses por la Dirección de Vialidad bonaerense para reunir información sobre el corredor.

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Durante agosto, equipos especializados recorrieron la Ruta 88 entre Necochea y Mar del Plata con sensores láser y equipamiento de precisión, con el objetivo de obtener datos para elaborar el proyecto de la futura autovía.

Los relevamientos incluyeron el estado de la calzada, las banquinas, las alcantarillas, los drenajes y los accesos, entre otros aspectos necesarios para evaluar cómo podría construirse una segunda calzada.

También deberán identificarse los sectores que requieran intervenciones especiales y aquellos en los que eventualmente podrían ser necesarias expropiaciones.

El caso de Anita reactivó el reclamo

La muerte de Ana “Anita” Peralta Rondanina, de 15 años, fue uno de los hechos que volvió a poner en primer plano la necesidad de transformar la Ruta 88 y reforzar la seguridad vial.

Tras el fallecimiento de la adolescente, su madre, Andrea Rondanina, impulsó junto con vecinos una campaña para reclamar la construcción de la autovía, que reunió miles de adhesiones.

En julio, Rondanina mantuvo una reunión con Katopodis y, posteriormente, la Provincia confirmó que avanzaría con la elaboración del proyecto técnico.

El reclamo también llegó al Concejo Deliberante de Necochea, que aprobó por unanimidad una resolución para solicitar al Gobierno bonaerense que avanzara con esa instancia.

Aquella decisión reforzó institucionalmente el pedido de la comunidad, aunque no implicó el comienzo de la obra ni garantizó el financiamiento.

Una conexión estratégica para el sudeste bonaerense

La Ruta 88 constituye una de las principales conexiones entre Necochea y Mar del Plata y tiene un papel relevante para la actividad productiva de la región.

Por el corredor circulan diariamente automóviles, transporte de pasajeros y camiones vinculados con distintas actividades económicas, además del movimiento relacionado con Puerto Quequén.

Sin embargo, la traza acumula desde hace años reclamos por sus condiciones de seguridad y una extensa historia de siniestros viales. La transformación en autovía es una demanda sostenida por vecinos, instituciones y sectores políticos de distintos distritos.