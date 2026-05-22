Una banda integrada por menores de entre 13 y 16 años fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en la zona sur del conurbano bonaerense, con eje en Avellaneda. Están acusados de cometer reiterados robos de autos y motos, y de grabarse durante los hechos para luego viralizar el material en redes sociales.

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Según la investigación, el grupo se hacía llamar “Los Atrevidos”, un apodo que habría surgido dentro del propio entorno delictivo juvenil. En los videos secuestrados, los adolescentes se mostraban posando con armas —que en principio serían reales— y celebrando los robos.

De acuerdo a lo que informó Crónica, el caso se inició a partir del análisis de un vehículo robado a una mujer cuando salía de una carnicería en el barrio porteño de Barracas. A partir de tareas de investigación, la policía logró identificar el recorrido del auto, lo que derivó en una serie de allanamientos.

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Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad, con apoyo de la Policía Bonaerense, y permitieron ubicar a los sospechosos en distintos domicilios. En total, se realizaron entre siete y ocho procedimientos.

Fuentes del caso confirmaron la detención de al menos cuatro menores. Los dos adolescentes de 13 y 14 años quedaron a disposición de sus familias, mientras que los de 16 permanecen vinculados a la causa, ya que serían imputables según la legislación vigente.

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Durante los allanamientos también se secuestraron armas —algunas serían réplicas— y elementos vinculados a los robos investigados.

La causa continúa abierta para determinar si hay más integrantes de la banda y si están involucrados en otros hechos similares registrados en la zona.