El programa de subsidios para obras y refacciones en escuelas públicas en Avellaneda fue implementado en 2017 y se transformó en uno de los caballitos de batalla de la gestión de Jorge Ferraresi al frente del municipio. Este año, el intendente anunció que invertirá 10 millones de pesos y desde el Consejo Escolar ponen en duda el modo de contratación. La consejera del PRO Gabriela Pérez denunció que el sistema evita la licitación pública y se contratan empresas de forma directa a través de las cooperadoras de las instituciones educativas.

"La directora de la institución tiene que hacer una nota pidiendo un presupuesto para una obra”, detalló la denunciante en diálogo con El Termómetro. Y advirtió que lo que llama la atención es que “antes el arquitecto del municipio pasa por la escuela y le dice qué y cómo tiene que hacer el pedido al municipio para que le entreguen los fondos”, en referencia al Fondo de Financiamiento Educativo que Nación envía a Provincia y que esta a su vez reparte entre los municipios.

“El único distrito que usa el Fondo para subsidios es el municipio de Avellaneda", contó Pérez y detalló que las directoras plantean que “los subsidios quedan asentados en los libros de la cooperadora, pero no tienen un seguimiento de obra, ya que lo rinden en el municipio. Deberían proceder como cualquier otro fondo o recurso que reciben las cooperadoras”.

“Hay mucho miedo en Avellaneda y las mismas directoras en off te dicen que les dan la plata y les dicen la empresa con la que tienen que trabajar”, denunció la Consejera y puso el ejemplo de lo ocurrido en la Escuela Primaria N° 40, que recibió un subsidio el año pasado y “quedó tapiada durante un tiempo porque no había más recursos y la empresa no se comprometió a seguirla porque no le habían pagado todo el dinero”.

“En otros municipios los recursos del Fondo Educativo los licita el ejecutivo y se hace cargo el municipio de la obra. Pero para licitar en las municipales el tiempo es mayor que si el intendente le da el dinero a la cooperadora y estas contratan una empresa para trabajar. Pero las cooperadoras asumen una responsabilidad que no les compete”, aclaró.

En esa línea, Pérez recuerda que “quien da el inicio de obra en una escuela, que es provincial, es el arquitecto de la dirección de infraestructura escolar de la Provincia, y no el Municipio”. Y agrega: “Si se cae el techo y lastima un pibe, y no tenés acta de inicio y final de obra, la responsabilidad es de la cooperadora”.

Pérez insistió en que cuando una obra sale mal es el Consejo Escolar el que tiene que financiar el arreglo: “Por ejemplo en la Primaria N°60 una parte del techo se vino abajo porque no tenía desagüe correspondiente y fue el Consejo Escolar a solucionarlo. Pero se mezcla todo porque en el Consejo Escolar trabajan más como empleados del intendente que de la Provincia”.

El sistema de subsidios permite una entrega direccional por parte del Ejecutivo y Pérez señala que “muchas directoras que no lo pidieron no le llegan subsidios y muchas que recibieron, pero no contrataron a la empresa que les dijeron, no les volvieron a mandar”. Asimismo, la consejera escolar adelantó que prepara material administrativo para presentar ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.