La Municipalidad de Avellaneda anunció la finalización del servicio de la Línea 570, tras rescindir de común acuerdo el contrato de concesión con la empresa “General Tomás Guido S.A.C.I.F.”.

La decisión, según informó la comuna, se tomó luego de que la compañía manifestara que su situación económica y operativa hacía inviable la continuidad del transporte de pasajeros bajo esa jurisdicción municipal.

Pese a la baja del servicio, el Municipio confirmó que la empresa garantizará la cobertura de los recorridos afectados mediante las líneas 271 y 373, de las cuales también es titular.

La medida fue habilitada por el Ministerio de Transporte bonaerense, que otorgó la autorización correspondiente para asegurar la movilidad de los usuarios.

Desde la Municipalidad señalaron que el objetivo es evitar perjuicios para los vecinos que utilizan diariamente el transporte público local, manteniendo la conectividad en los barrios a través de las líneas que continuarán circulando. Con esta reorganización, se busca asegurar la continuidad del servicio municipal en un contexto complejo para las prestatarias del sector.

La transición ya comenzó a implementarse, y se espera que los recorridos se mantengan sin modificaciones para garantizar la normalidad en los traslados habituales de los pasajeros.