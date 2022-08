El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical denunció la existencia de una "persecución" contra el concejal de Avellaneda Fernando Landaburu por parte del bloque de ediles del Frente de Todos.

Según advirtió la UCR, los concejales del oficialismo "maquillaron como un repudio lo que en realidad es un acto de acoso político contra el legislador, quien celebró en un acto partidario que en la provincia de Jujuy se haya acabado la impunidad y el estado paralelo que manejaba Milagro Sala con violencia, corrupción y sometimiento a los más pobres".

"Este lamentable exceso daña el sistema democrático y describe con precisión de qué lado está el Frente de Todos cuando la Justicia avanza contra la corrupción y la violencia que asoló a Jujuy y convirtió a sus ciudadanos en rehenes del abuso de poder", resaltó el Comité Nacional que lidera el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en un comunicado.

La polémica se armó porque en un acto de la semana pasada en Avellaneda, el concejal radical presentó a Morales como el que "a Milagro Sala la puso presa".

"Encontramos que en el Gran Buenos Aires tenemos en cada distrito una Milagro Sala, pero tenemos a alguien que a Milagro Sala la puso presa y hoy está acá", dijo Labanduru al introducir al titular del partido.



El pasado jueves 11 se desarrolló una sesión del Concejo Deliberante de Avellaneda, donde el Frente de Todos presentó sobre tablas un Proyecto de Resolución repudiando los dichos sobre Sala en ocasión de la visita de Morales. "Este tema fue tratado pese a que el oficialismo no tenía los dos tercios necesarios y de la sugestiva ausencia del concejal de Avellaneda Puede", dijo Landaburu.

"Dicho esto, en el acto mis palabras fueron “felicitar al gobernador de Jujuy Gerardo Morales por poner presa a Milagro Sala”, se sobre entiende que no fue el quien la metió presa, sino que tuvo el coraje de hacer las denuncias y fue la justicia la que resolvió esas causas. Ejemplo de lo citado anteriormente es cuando Sergio Massa dijo “voy a meter presos a los corruptos del gobierno y voy a barrer con los ñoquis de la campora…” que se refería a iniciar los procesos judiciales sobre los funcionarios del gobierno de Cristina Fernandez", aseguró el edil.

Y agregó: "Me exigieron que me rectifique de mis dichos y no solo no me rectifique sino que amplié los motivos de lo que dije. Valoro a los dirigentes y militantes sociales que trabajan para lograr un mejor país, pero Milagro Sala se ha destacado por estar involucrada en casos de corrupción, de utilizar métodos violentos y de enriquecerse con recursos que tienen como destino a los que más necesitan".