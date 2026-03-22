Un raid mortal se produjo este domingo en Avellaneda. Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue baleado por motochorros cuando intentaron robarle el automóvil en el que se trasladaba.

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Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Lafuente, cuando delincuentes en dos motos abordaron al oficial principal Joaquín Ezequiel Espíndola, quien se desempeña en la División Contravenciones y Faltas de la fuerza porteña.

El policía se identificó como tal y los asaltantes dispararon, por lo que se produjo un tiroteo que derivó en el efectivo herido, quien fue llevado al Hospital Fiorito.

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Luego del intento de robo, los agresores escaparon del lugar. Momentos más tarde se enfrentaron a tiros con un efectivo de Gendarmería en la intersección de Montes de Oca y Levagge.

Como resultado de ese segundo enfrentamiento, uno de los delincuentes murió en el lugar.

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Tras el hecho, se dio aviso a los hospitales cercanos -de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires- por la llegada de alguna persona herida de bala, ya que se estima que otro de los motochorros pudo haber recibido un disparo de parte del oficial.