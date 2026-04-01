Un posteo de la página Avellaneda Real volvió a poner en foco una situación que, según denuncian vecinos, lleva años sin resolverse en los alrededores del estadio de Club Atlético Independiente.

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La publicación recoge el testimonio de un vecino que asegura que personas en situación de calle “tomaron las veredas” frente a la cancha, donde —según describe— viven, consumen drogas y generan “un clima hostil”, además de dejar residuos y desechos en la vía pública.

En los comentarios, otros usuarios coincidieron con el diagnóstico y ampliaron las críticas. Algunos señalaron que situaciones similares se replican en las inmediaciones del estadio de Racing Club, donde —afirman— hay ocupaciones debajo de las tribunas y episodios de agresiones a transeúntes.

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También hubo quienes remarcaron que el problema no es nuevo. “Hace años que pasa”, escribió una vecina, mientras otra apuntó al crecimiento del consumo de drogas en la zona. No faltaron mensajes con tono más agresivo, reflejando el malestar y la tensión que genera la situación entre los habitantes del lugar.

El reclamo se repite: mayor presencia del Estado y medidas concretas para abordar una problemática que mezcla cuestiones sociales, sanitarias y de seguridad, y que —según los vecinos— sigue sin respuesta.

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