Debido al ingreso de una masa de aire fría sobre la provincia de Buenos Aires, desde hoy hasta el día viernes inclusive, se prevén temperaturas muy bajas, con mínimas inferiores a 0°C en gran parte de la provincia, inclusive menores sobre el centro, sur y zonas serranas.

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Es por ello que desde Defensa Civil se emitieron recomendaciones como evitar exponerse al frío por tiempo prolongado en exteriores; controlar el buen funcionamiento de calefactores; no dejar calefactores encendidos sin supervisión; evitar sobrecargar la instalación eléctrica; mantener ambientes ventilados para evitar la inhalación de monóxido de carbono; y tomar abundante líquido caliente.

“En el centro-este y norte del país, se esperan los días más fríos entre el miércoles y viernes, con temperaturas mínimas que estarán, entre -8 y 0 °C en la parte central, y entre -2 y 8 °C en el norte. Las temperaturas máximas rondarán entre los 6 y 12 °C en la franja central, y entre los 10 y 18 °C en el norte”, indicó el SMN en un informe especial.

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Pronóstico de temperaturas mínimas para el 1 y 2 de julio. En estos mapas visualizamos, en tonos grises y negros, los valores bajo cero.

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Por otro lado, distintos modelos meteorológicos anticipan condiciones favorables para la caída de aguanieve o copos aislados en las zonas serranas bonaerenses. Las probabilidades de que se produzcan nevadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son sumamente bajas.

Las jornadas clave serán el miércoles 2 y el jueves 3 de julio debido al persistente ingreso de una masa de aire polar.