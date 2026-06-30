Aviso por frío extremo en Provincia de Buenos Aires: Dónde hay probabilidad de caída de nieve
Una masa de aire frío provocará mínimas bajo cero hasta el viernes. Recomiendan extremar los cuidados en los hogares.
Debido al ingreso de una masa de aire fría sobre la provincia de Buenos Aires, desde hoy hasta el día viernes inclusive, se prevén temperaturas muy bajas, con mínimas inferiores a 0°C en gran parte de la provincia, inclusive menores sobre el centro, sur y zonas serranas.
Es por ello que desde Defensa Civil se emitieron recomendaciones como evitar exponerse al frío por tiempo prolongado en exteriores; controlar el buen funcionamiento de calefactores; no dejar calefactores encendidos sin supervisión; evitar sobrecargar la instalación eléctrica; mantener ambientes ventilados para evitar la inhalación de monóxido de carbono; y tomar abundante líquido caliente.
“En el centro-este y norte del país, se esperan los días más fríos entre el miércoles y viernes, con temperaturas mínimas que estarán, entre -8 y 0 °C en la parte central, y entre -2 y 8 °C en el norte. Las temperaturas máximas rondarán entre los 6 y 12 °C en la franja central, y entre los 10 y 18 °C en el norte”, indicó el SMN en un informe especial.
Pronóstico de temperaturas mínimas para el 1 y 2 de julio. En estos mapas visualizamos, en tonos grises y negros, los valores bajo cero.
Por otro lado, distintos modelos meteorológicos anticipan condiciones favorables para la caída de aguanieve o copos aislados en las zonas serranas bonaerenses. Las probabilidades de que se produzcan nevadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son sumamente bajas.
Las jornadas clave serán el miércoles 2 y el jueves 3 de julio debido al persistente ingreso de una masa de aire polar.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión