El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este jueves 12 de febrero la apertura del Congreso de Seguridad en la Escuela de Policías “Juan Vucetich”, en Berazategui, desde las 10.00. Más tarde, a las 17.00, brindará una nueva conferencia de verano en Quequén (Necochea), que podrá seguirse en vivo por el canal oficial de YouTube del Gobierno bonaerense.

La actividad en Berazategui pondrá el foco en la agenda de seguridad en la Provincia, uno de los ejes centrales de la gestión. El encuentro se desarrollará en la tradicional institución de formación policial, ubicada en el sur del conurbano, y reunirá a autoridades y referentes del área.

La agenda oficial llega un día después de una fuerte señal política. El miércoles, el mandatario bonaerense participó de la marcha al Congreso en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Desde allí, en declaraciones radiales, sostuvo que “están en juego los derechos de los trabajadores” y cuestionó el proyecto al afirmar que “es el mismo proyecto de Martínez de Hoz”.

“Si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, planteó el gobernador. Además, aseguró que los despidos “no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional”, y mencionó que hubo “296 mil despedidos en los últimos dos años”.

Kicillof estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, intendentes bonaerenses y militantes del espacio Movimiento Derecho al Futuro.

