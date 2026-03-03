El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó ante la Legislatura que enviará un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa contempla la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales, con el objetivo de ordenar la actividad, ampliar derechos y fijar reglas claras tanto para empresas como para trabajadores.

Ads

El anuncio se realizó durante la apertura de sesiones ordinarias y apunta a un universo creciente de bonaerenses que trabajan a través de aplicaciones de reparto, transporte o servicios online sin contar con una cobertura laboral plena.

Puede interesarte

Según adelantó el mandatario, el proyecto incluirá la creación de un registro provincial obligatorio para plataformas y trabajadores. También se exigirán seguros contra accidentes y se incorporarán herramientas de protección para quienes desarrollan tareas bajo esta modalidad.

Ads

Uno de los puntos centrales será el acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, es decir, cómo se asignan viajes o pedidos, cómo se calculan los ingresos y qué criterios influyen en la distribución de tareas. La intención oficial es otorgar mayor transparencia a un sistema que hoy funciona bajo reglas definidas exclusivamente por las empresas.

Si bien aún no se difundieron los detalles técnicos del texto ni la fecha exacta de su ingreso formal a la Legislatura, desde el Ejecutivo señalaron que la meta es incorporar a estos trabajadores a un marco de derechos que actualmente no tienen garantizado.

Ads

Durante su discurso, Kicillof enmarcó la propuesta en una discusión más amplia sobre el modelo laboral. “Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos; nada menos moderno que desproteger a quienes trabajan”, afirmó.

El Gobernador sostuvo además que la iniciativa toma como referencia recomendaciones de la Organizacion Internacional del Trabajo y experiencias internacionales donde ya se avanzó en la formalización del empleo en plataformas. En ese sentido, marcó diferencias con la política nacional, a la que cuestionó por excluir a trabajadores del marco general de derechos.

¿A quiénes alcanzaría?

Ads

Aunque el alcance definitivo se conocerá cuando el proyecto tome estado parlamentario, el universo potencial incluye:

Aplicaciones de reparto y mensajería.

Plataformas de transporte de pasajeros.

Trabajadores freelance que ofrecen servicios por encargo online.

Personas que realizan microtareas o trabajo remoto a través de plataformas.

Servicios personales intermediados digitalmente, como limpieza, mantenimiento o cuidado de personas.

Repercusiones y debate

El anuncio generó reacciones en el ámbito político. El ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, cuestionó la iniciativa a través de redes sociales: “Nooooooooo ‘plan integral’ ‘registro provincial’. Ya nos vemos venir otro intento de ‘Estado presente’ que termina regulando y trabando la actividad económica”, expresó.