El gobernador bonaerense Axel Kicillof será el orador de cierre de un acto con fuerte presencia sindical que marcará el primer despliegue de Fuerza Patria de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El encuentro, organizado por las dos CTA con la invitación de la CGT, se celebrará este lunes 22 de septiembre en el Club Atenas de la ciudad de La Plata, desde las 13.00, bajo el lema “Con la fuerza de los trabajadores”.

El acto pondrá en escena a la nómina sindical que integrará la lista de Fuerza Patria: además del primer candidato Jorge Taiana, subirán al escenario seis referentes del movimiento obrero que figuran en la boleta (Hugo Yasky, Oscar “Colo” de Isasi, Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo), junto a autoridades gremiales y referentes provinciales como el secretario general de la CTA Autónoma nacional, Hugo Godoy; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; y el intendente de La Plata, Julio Alak.

Fuentes del peronismo provincial señalan que el encuentro busca además consolidar la unidad dentro del espacio y coordinar las próximas acciones de campaña con el objetivo de ampliar el caudal de votos en la provincia.

