El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este jueves por la tarde el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en la Octava sección electoral: será una “mateada con vecinos” en la plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, en el tramo final hacia las elecciones del domingo próximo.

Ads

El encuentro, que está convocado para las 17.00, contará con la presencia del intendente platense Julio Alak; los ministros Martín Marinucci (Transporte) y Gabriel Katopodis (Infraestructura); el presidente de Aubasa, José Arteaga; y la titular del OPISU, Romina Barrios, entre otros referentes del espacio.

La elección bonaerense, en la que se renovarán 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial, llega en un contexto nacionalización del debate, con el gobernador al frente de la campaña desde que decidió desdoblar los comicios provinciales de los nacionales.

Ads

En la Octava sección, distrito que representa a La Plata, la lista de Fuerza Patria combina referentes de las principales corrientes del armado: la encabeza Ariel Archanco (La Cámpora), seguido por Lucía Iáñez (MDF) y en tercer lugar Juan Martín Malpeli (Frente Renovador). Completan la nómina Carola Corra (vinculada a Victoria Tolosa Paz), el concejal Cristian Vander (por la CGT) y Paula Lambertini, secretaria de Educación municipal.

Ads