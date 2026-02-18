Axel Kicillof cumple agenda en Lobos
El Gobernador bonaerense y el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, encabezarán una jornada en el camping principal del Club de Pesca.
Axel Kicillof participará este miércoles en Lobos de un encuentro relacionado con la producción, que tendrá lugar en la sede del Club de Pesca en la Laguna, en horario aún no confirmado.
El mandatario bonaerense participará de la jornada junto al Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.
Se prevé que, en un contexto signado por la reforma laboral que se debate en el Congreso, Kicillof le dedique algunas palabras al Presidente Javier Milei.
