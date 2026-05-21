El gobernador bonaerense Axel Kicillof avanza en la consolidación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y prepara una nueva etapa de construcción política enfocada en el voto joven, un sector que aparece como estratégico de cara a las elecciones del próximo año y donde el oficialismo provincial busca disputar terreno frente al crecimiento de los libertarios.

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El próximo 6 de junio, Kicillof encabezará en San Martín el lanzamiento del MDF Juventud, una nueva rama interna del espacio político que se suma a las ya anunciadas MDF Ciencia y Universidades, Mujeres y Diversidades y Salud, esta última con presentación prevista para la semana próxima.

Dentro de la nueva estructura del Partido Justicialista bonaerense, el MDF ya logró posicionarse en la rama juvenil del consejo partidario. Entre las referentes aparecen Aylén Katopodis y Constanza Schmukler como titulares.

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Katopodis, dirigente de San Martín e hija del ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, será una de las anfitrionas del acto del 6 de junio. Actualmente se desempeña como secretaria de Juventud del PJ de ese distrito de la Primera Sección Electoral.

Por su parte, Schmukler es consejera escolar en Vicente López y milita en la organización Descamisados. También integran la rama juvenil dirigentes como Sol Maluendez, concejal de La Plata, y Helena Gela, referente de la Juventud Universitaria Peronista y actual integrante de la conducción de la Federación Universitaria de La Plata.

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Con el lanzamiento del MDF Juventud, Kicillof buscará fortalecer una estructura propia dentro del PJ bonaerense, ampliar su llegada a las nuevas generaciones y disputar un electorado que hoy aparece como uno de los principales bastiones políticos de Javier Milei y La Libertad Avanza.