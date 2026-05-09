El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en Córdoba del 61° Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), donde además encabezó la firma de convenios vinculados a la ampliación de la oferta educativa universitaria y al desarrollo tecnológico y productivo.

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En el marco de la actividad, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó la incorporación de nuevas diplomaturas al programa Programa PUENTES, iniciativa impulsada por la Provincia para acercar la educación universitaria a distintos municipios bonaerenses.

El acuerdo fue rubricado junto al rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro, y permitirá sumar nuevas propuestas académicas orientadas a sectores estratégicos de la producción y la innovación.

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Entre las nuevas carreras se encuentran las diplomaturas en Desarrollo de Software, Instalación de Redes FTTH GPON, Tecnologías Agropecuarias, Industrias Alimentarias, Bromatología, Gestión de Riesgo, Energías Renovables, Inteligencia Artificial y Transformación y Marketing Digital.

Bianco destacó que desde la puesta en marcha del programa en 2022, la UTN ya brindó 83 carreras en centros universitarios distribuidos en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

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“Continuamos ampliando la oferta académica de PUENTES para que cada vez más bonaerenses puedan acceder a la educación universitaria, vivan donde vivan”, señaló el funcionario.

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, informó que también se firmó un convenio de cooperación entre las chacras experimentales del ministerio y la Universidad Tecnológica Nacional.

Según explicó Rodríguez, el objetivo es fortalecer el trabajo conjunto en materia de innovación y desarrollo tecnológico aplicado a la producción agropecuaria.

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“La innovación es el camino para una producción competitiva y con productores. En la Provincia pusimos en valor y ampliamos nuestro sistema de chacras experimentales y el convenio con la UTN va a enriquecer aún más ese trabajo”, sostuvo el ministro.