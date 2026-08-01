El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará a Montevideo para participar del III Congreso Panamericano, un encuentro que convocará a más de 100 dirigentes progresistas de América Latina con el objetivo de debatir una agenda común frente al avance de los gobiernos de derecha en la región y su alineamiento internacional.

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La cumbre se desarrollará entre el 21 y el 23 de agosto en la capital uruguaya y tendrá como sede principal el Palacio Legislativo. El evento será encabezado por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, uno de los referentes de los gobiernos de centroizquierda que actualmente conducen países sudamericanos.

Bajo el lema "Solidaridad entre los pueblos. Soberanía entre las naciones", los participantes debatirán sobre integración económica, reindustrialización, soberanía digital, seguridad, multilateralismo y políticas de bienestar y cuidados, con la intención de fortalecer una estrategia común entre los espacios progresistas del continente.

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En ese marco, Kicillof asistirá acompañado por el diputado nacional Jorge Taiana y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks, en una participación que también se inscribe en el proceso de construcción política del mandatario bonaerense con vistas al escenario nacional.

El encuentro contará además con la presencia de la dirigente chilena Jeannette Jara, la ex vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper y legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos, entre otros referentes políticos.

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Será la tercera edición del Congreso Panamericano. La primera se realizó en Bogotá por iniciativa del entonces presidente colombiano Gustavo Petro, mientras que la segunda tuvo lugar en México. El objetivo de la convocatoria es consolidar un espacio de articulación política frente a los desafíos que enfrenta la región en el actual contexto internacional.