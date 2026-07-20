Los festejos por la participación de la Selección argentina en el Mundial volvieron a dejar escenas de descontrol en Ayacucho, donde un grupo de motociclistas protagonizó maniobras peligrosas en inmediaciones de Plaza Colón, generando preocupación entre los vecinos.

Ads

Según informó el medio local Urgente Ayacucho, los incidentes ocurrieron durante la celebración, cuando decenas de motos comenzaron a circular por la zona realizando picadas, aceleraciones, maniobras riesgosas y ruidos estruendosos. Incluso, algunos conductores subieron a las veredas, poniendo en riesgo a quienes se encontraban en el lugar.

La secuencia fue registrada en un video de más de dos minutos enviado por un lector al medio, donde puede observarse la concentración de motociclistas y el clima de desorden que se vivió en el centro de la ciudad.

Ads

De acuerdo con la publicación, efectivos policiales y personal de Tránsito se acercaron hasta el lugar para intentar controlar la situación, aunque los motociclistas evadieron los controles y continuaron circulando por distintos sectores.

Vecinos de la zona manifestaron nuevamente su malestar por una situación que, aseguran, se repite cada vez que hay festejos masivos, y reclamaron mayores controles para evitar maniobras que puedan derivar en accidentes o poner en riesgo a peatones y automovilistas.

Ads